Je ploeggie wint, je gaat de rotonde op, steekt een fakkeltje af en roept een paar keer 'HUP'! Ies koeltoer en ies traditie in Nederland, traditie in Apeldoorn, traditie in de Schilderswijk. Handhaaft helemaal niemand op. Behalve! Als je de rotondeleeuw bent. De rotondeleeuw (foto boven: een leeuw, mogelijk niet de rotondeleeuw) heeft een BOETE gekregen omdat hij na de overwinning van Nederland op Tunesië een feestje vierde op de Oranjerotonde in Apeldoorn. Check deze verdrietige foto: "De rotondeleeuw krijgt te horen dat hij een boete krijgt." En waarom raakte de rotondeleeuw met z'n prachtige manen verstrikt in het net der wet? Voor het afsteken van een fakkeltje. "Ook automobilisten die feestvierend toeterden, werden door de politie aan de kant gezet of kregen een boete op kenteken." Okee is genoteerd: fakkels afsteken & toeteren na een voetbalwedstrijd is VERBODEN en daar HANDHAAFT de politie keihard op. Heel benieuwd, komende dinsdagnacht!