Bij een aanval van een loslopende Lamborghini is een beveiligingsbusje zwaargewond geraakt. Het is niet het eerste incident met een Lamborghini, samen met Ferrari-achtigen en een aantal BMW- en Mercedes-soorten aangemerkt als 'gevaarlijk autoras'. Volgens de club van de hoog-risico autosoorten zijn incidenten met deze autotypes vrijwel altijd de schuld van de eigenaar. "Geen enkele auto is van zichzelf een levensgevaarlijke auto, maar sommige eigenaren zijn niet competent genoeg zo'n sierpaard te besturen. Een Lamborghini is een heel betrouwbare en fijne auto, maar ze heeft natuurlijk wel de juiste zorg nodig. Ze kunnen immers ernstige schade toebrengen aan hun soortgenoten", klinkt het. De staatssecretaris heeft een zwarte lijst opgesteld van 21 autosoorten, met onder meer Lamborghini, Ferrari, Maserati en bepaalde types BMW, Mercedes en Audi. Eigenaren van gevaarlijke auto's moeten verplicht op cursus met hun auto, zo heeft de staatssecretaris besloten, nu het aantal trouwstoetincidenten flink is toegenomen. "We moeten er toch niet aan denken dat zo'n Lamborghini een keer een kind te grazen neemt", klinkt het vanuit het ministerie. De Lamborghini in Maasdijk heeft de aanval op de bestelbus niet overleefd - een garagehouder heeft hem laten inslapen. Ook de bestelbus moest worden afgemaakt.



PS "Er ontstond een fikse ruzie tussen de racer en de beveiligers. Eén beveiliger zou in het gezicht zijn gespuugd."