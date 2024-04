Trek die spaarrekening maar leeg en controleer uw oude sok op reserve-euro's, want het wordt binnenkort lekker winkelen bij Domeinen. Politie en FIOD namen vandaag een fijne collectie patserbakken in beslag bij een occasiondealer en autosloper in het West-Friese Blokker en met een beetje pech voor de eigenaar gaan die uiteindelijk in de verkoop om de staatskas te spekken. Dus wat wordt het? De brute V12-ervaring van de felgroene Lamborghini Aventador S die het nog puur doet zonder turbo's, maar wel uw rug breekt met die rammende versnellingsbak? Of toch dat andere Italiaanse pareltje in de vorm van de Ferrari 488 Pista met een twinturbo-V8? Over absolute circuitwapens gesproken: die McLaren 765LT mist mogelijk wat van de Italiaanse passie, maar zet wel ramsnelle rondetijden op het scorebord. Wat zegt u? U wilt niet rondrijden als een iets te succesvolle drugsdealer, poederinfluencer danwel bankier met compensatiedrang? Snappen we. Ga in dat geval voor de Mercedes SL 'Pagode' uit 1970 om te tonen dat u ondanks de financiële meevallers in het leven toch nog enige vorm van smaak heeft behouden. Veel plezier met winkelen, maar doe wel een beetje voorzichtig. We hebben geen zin om u weer ergens uit een sloot te vissen.

Update: Wie er waarschijnlijk niet meebiedt: Frits van Eerd.