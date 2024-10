Porsche, Lamborghini, Maserati, McLaren, Mercedes, allemaal leuk en aardig, maar het draait natuurlijk alleen maar om dat ene merk. Gisteren gepresenteerd, maar toen werd er nog even een terrorist overhoop geschoten. Derhalve vandaag alsnog: de Ferrari F80. Het ding is fenomenaal mooi, hallucinant, megalomaan, prachtig, krankzinnig, onbetaalbaar en onbereikbaar. Demi Moore op de filmposter van Striptease in autovorm. 1.200 pk, in 2.15 seconden naar de 100, slechts 799 stuks in productie en een Nederlandse prijs van 4 miljoen+ waarbij u meteen een flinke zak bij de Belastingdienst mag inleveren. Ahhh dromen, konden we het maar.