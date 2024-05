Nou was het de vorige keer dus toch niet de laatste keer dat u iets gehoord heeft van Gom van Strien. De FIOD is bij hem binnengevallen! De man die een weekend lang verkenner was voor een nieuw kabinet (en werd opgevolgd door Ronald Plasterk) en nog altijd in de Eerste Kamer zit, had ook gedoe met een een of ander bedrijfje dat aan de universiteit was verbonden en dat gedoe lijkt nu toch wel vrij serieus te zijn. "Een woordvoerder van het Functioneel Parket bevestigt dat „in het kader van een lopend onderzoek” doorzoekingen hebben plaatsgevonden. Er zijn vooralsnog geen personen aangehouden." Echt een goed moment om Geert hiermee lastig te vallen, Gom.