Misschien wel de laatste keer dat u hoort van Gom van Strien. Gom stopte in het verleden privégeld in een start up, maar dat had zijn werkgever (Uni Utrecht) niet zwart op wit. Gom maakte winst, uni boos want wilde ook geld zien, volgens Gom een 'politieke afrekening' want PVV, en toen dacht Gom: het is echt een fantastisch idee om dit NIET tegen Geert Wilders te zeggen als hij mij vraagt als verkenner. Zitten we nu gomvergomme met RONALD PLASTERK. Bedankt Gom.