Of Frans Timmermans weleens de columns van Ronald Plasterk in de Telegraaf leest? Nee natuurlijk niet. Frans Timmermans leest Le Monde, The Guardian, Il Corriere della Sera, de Frankfurter Allgemeine Zeitung, El País, de Pravda, de Libellle en de Mikro Gids, maar de column van Ronald Plasterk in De Telegraaf, die leest Frans Timmermans nooit. Dat komt trouwens mooi uit want de column van Ronald Plasterk in De Telegraaf is tijdelijk gestopt. Maar verder is Frans Timmermans helemaal niet zuur over het feit dat er nu door de PVV een verkenner van PvdA-huize is aangesteld hoor. Helemaal niet! Waarom zou hij!