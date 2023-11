Poging twee van de lijsttrekkers om tot een verkenner te komen, Gom wordt naar verwachting ingeruild voor ome Roon. Ronald Plasterk en Geert Wilders kennen elkaar natuurlijk uit krant & Kamer maar een ontmoeting op Bonaire afgelopen juli maakte de band hechter. De fractievoorzitters i.o. mogen bezwaar maken (DENK was de enige vorige week die Van Strien afwees), Trouw is daar alvast mee begonnen: deze verslaggever betwist de neutraliteit van Plasterk. Een bizar verwijt daar niemand heeft gezegd dat de verkenner neutraal moet zijn, hij of zij hoeft slechts 'met voldoende draagvlak' te inventariseren welke coalitiemogelijkheden er zijn. Enfin, het spektakel begint vanaf 11.00, straks meer.

Update 11:04 - Het hele spul is binnen. Voorafgaand zei Rob Jetten (D66) geen fan van de columns van Plasterk te zijn, Caroline van der Plas (BBB) maakt zich geen zorgen of de PvdA'er onafhankelijk zijn taak zal vervullen en volgens NSC-voorman Pieter Omtzigt is de opdracht van de verkenner helder.

Update 11:35 - Persconferentie van Kamervoorzitter Vera Bergkamp over tien minuten.

Update 11:45 - Het is zoals verwacht Plasterk. Alleen Esther Ouwehand (PvdD) en Stephan van Baarle (DENK) zijn tegen. Planning van de gesprekken volgt later. De deadline voor het rapport van Plasterk is dinsdag 5 december, donderdag 7 december debat.

Update 12:11 - DENK gaat de gesprekken met de PVV-verkenner boycotten. Van Baarle in een perscommuniqué: "DENK gaat niet in gesprek met de boodschapper van extreemrechts. De PVV van Wilders ondermijnt de rechtsstaat en wil Nederlandse moslims discrimineren. Wij geloven in een weerbare democratie. Daarom willen wij dat de heer Wilders het initiatief ontnomen wordt en zullen wij deze verkenning boycotten."

Update 12:29 - De VVD blijft bij het standpunt niet in een kabinet te willen stappen maar is wel bereid mee te onderhandelen. Dilan Yesilgöz tegen De T.: "We zijn geen plucheplakkers!"

Update 12:46 - De T. boycot de komende tijd de columns van Plasterk.