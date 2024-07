Bonnetje pakken, helemaal prima hoor. Het zal allemaal wel. Maar wat écht hinderlijk is: DIE WILLEKEUR. "Oranjefans die toeterend rondreden nadat het Nederlands elftal van Turkije had gewonnen, zijn op verschillende plaatsen op de bon geslingerd terwijl in de meeste andere gemeenten niet werd ingegrepen." Dus het ene moment en bij de ene gelegenheid worden kruispunten en complete knooppunten overgenomen door toeterend vuurwerkvolk en dan gaat de politie gezellig op de foto want sjongejonge wat is het toch allemaal leuk en wat laat de sfeer het toe. En het andere moment druk je een keer op die toeter en krijg je van zo'n hyperactieve copper meteen een boete (€ 189!) voor 'onnodig veroorzaken van geluid met een motorvoertuig' - en dat is dan ook nog afhankelijk van de gemeente. Schrijf hier in godsnaam een protocolletje voor want deze willekeur is écht niet te harden.