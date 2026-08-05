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Mag ook al niet meer. Lekker met NRC Handelsblad op verkansie naar de Zuidpool

Alles wordt minder

paginagrote adevrtentie van nrc in nrc voor een zuidpoolreis

Geen idee of u de laatste tijd ook geen zin meer hebt in verkansie vanwege al dat nieuws over bosbranden, maar waar je dus (bijna) nooit bosbranden hebt, is de Zuidpool. Vroeger (in 2022) kon je, als je een paar centen overhad, lekker met NRC Handelsblad naar pinguïns gaan kijken op de Zuidpool, in de warme wetenschap dat er een paar geitenwollensokken dragende medewerkers van de webwinkel aan het Rokin helemaal cognitief dissonant aan het worden waren door de gedachte dat Simon Roozendaal misschien wel iets ging zeggen wat wetenschappelijk klopt maar niet aansluit bij het door De Goeden gehanteerde narratief. Maar nu mag dat niet meer, lezen wij althans in dit artikel in NRC over de teloorgang van Zuidpooltoerisme, waarin opvallend genoeg met geen woord over de fameuze NRC Academie Reizen naar de Zuidpool wordt gerept. Jammer. Dan maar weer naar Schiermonnikoog, oh nee wacht.

Tags: nrc, webwinkel, reizen, zuidpool
@Ronaldo | 05-08-26 | 19:00 | 49 reacties

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