Kankercolumnist NRC wil geld zien
Wat Mies zegt
Oké jongens, serious business. Dit is ónze lieve slimme @FloorRusman van NRC. Beland in een shitshow. Lees en GEEF En retweet https://t.co/mhZb4VXrsh— Mies (@MiesBee) May 28, 2026
Okee niet verder vertellen dat wij dit schrijven maar heel soms staat er in NRC Handelsblad weleens een goede column en vaker dan heel soms is die column dan geschreven door Floor Rusman. Maar! De laatste tijd niet meer, want Floor Rusman had kanker. Die kanker is weg, maar kan weer terugkomen. Om de kans te verhogen dat dat niet gebeurt is er een behandeling, maar die behandeling wordt in Nederland niet vergoed en kost derhalve anderhalve ton. Blijkbaar zijn de salarissen bij Mediahuis sinds het wegvallen van GeenStijl niet meer van dien aard dat mevrouw Rusman die anderhalve ton in een ouwe sok heeft liggen, dus u wordt verzocht een financieel steentje bij te dragen. Alvast bedankt.
