Wij hadden even gemist dat Angela de Jong tegenwoordig de opiniepaginae van NRC bestiert maar Angela de Jong bestiert dus tegenwoordig de opiniepaginae van NRC. Anders kunnen wij niet verklaren dat ene Corine Nijenhuis vandaag de geest slijpt met de take DE PANIEK OM HET BESMETTE WATER IN UTRECHT IS JUIST GOED. "Het incident in Utrecht bewijst dat de intensieve controlesystemen van de waterbedrijven in ons land prima werken. Maar er is nog belangrijker goed nieuws. Wat deze, uiteindelijk beperkt gebleven waterbesmetting vooral oplevert, is het besef hoe afhankelijk wij zijn van ons drinkwater. Hoe gelukkig wij ons mogen prijzen dat het spotgoedkoop en oneindig uit de kraan stroomt. Water dat zo schoon is dat wij het niet hoeven te koken voor gebruik, laat staan in pyjama ervoor te hoeven strijden met een andere Hollander. Laten we het vooral in hoge mate koesteren." Hoera. Hoera. Hoera. Briljant. Briljant. Briljant. Hongersnood Soedan laat het belang van eten zien. Holocaust bewijst dat mensen een abonnement op De Correspondent moeten nemen. Kruisiging Jezus juist goed want nu heeft de KRO-NCRV ieder jaar hoge kijkcijfers. Trapt u in de hondenpoep? Wees maar blij want nu maakt u uw schoenen een keer schoon. Blind geworden, goed voor uw oren. Hou op met deze onzin.