achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

Pas op voor PANNENKOEKEN: mogelijk bacterie in OaYeah!-exemplaren

Havermelkelite in groot gevaar

O YEAH! OH NEE! In de kant-en-klare pannenkoeken van het merk OaYeah! zijn mogelijk besmet met de Bacillus Cereus-bacterie. Het gaat om de stuks met houdbaarheidsdata 15-09-2025 en 11-09-2025 met respectievelijk de lotcodes 1000257019 en 1000257020 waarmee uw lot zomaar bezegeld kan zijn. Want mocht u die pannenkoeken toevallig al hebben opgepeuzeld: houd rekening met buikloop, spetterpannenkoekpoep, fonteingekletter en prikkelbare darmklacht-geluiden op uw WC. Wilde u net aan zo'n pannenkoek beginnen of had u er voor later op de avond nog een op het menu staan? Stijlloze GEEN DANK. De pannenkoeken zijn trouwens gemaakt met HAVERMELK en dat betekent voor vanavond hoogstwaarschijnlijk een hoge concentratie diarree in havermelk-bolwerk Amsterdam. Nou loopt het daar spreekwoordelijk (qua misdaad en domheid) en letterlijk (qua vies en vuil) sowieso al de spuigaten uit dus wat dat betreft niets nieuws. Maar omdat wij de beroerdste niet zijn toch een welgemeend: OPGEPAST!

Pannenkoek die lang geleden al werd opgegeten in Amsterdam

Tags: Pannenkoek, havermelkelite, Marco van Basten, bacterie
@Dorbeck | 26-08-25 | 19:33 | 84 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

Word de held van GeenStijl en word GeenStijl Premium. Dan ben je onderdeel van het roze legioen en kun je tevens genieten van:

  • Het befaamde roze kroontje
  • Een bannervrije website
  • Extra reaguurfuncties
  • Eerste rang bij acties
  • En bovenal: Jij houdt GeenStijl onafhankelijk!

Ik kies voor het volgende premium pakket:

Dit wil je ook lezen

Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.