O YEAH! OH NEE! In de kant-en-klare pannenkoeken van het merk OaYeah! zijn mogelijk besmet met de Bacillus Cereus-bacterie. Het gaat om de stuks met houdbaarheidsdata 15-09-2025 en 11-09-2025 met respectievelijk de lotcodes 1000257019 en 1000257020 waarmee uw lot zomaar bezegeld kan zijn. Want mocht u die pannenkoeken toevallig al hebben opgepeuzeld: houd rekening met buikloop, spetterpannenkoekpoep, fonteingekletter en prikkelbare darmklacht-geluiden op uw WC. Wilde u net aan zo'n pannenkoek beginnen of had u er voor later op de avond nog een op het menu staan? Stijlloze GEEN DANK. De pannenkoeken zijn trouwens gemaakt met HAVERMELK en dat betekent voor vanavond hoogstwaarschijnlijk een hoge concentratie diarree in havermelk-bolwerk Amsterdam. Nou loopt het daar spreekwoordelijk (qua misdaad en domheid) en letterlijk (qua vies en vuil) sowieso al de spuigaten uit dus wat dat betreft niets nieuws. Maar omdat wij de beroerdste niet zijn toch een welgemeend: OPGEPAST!