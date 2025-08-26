achtergrond

Politie vindt mes in water achter COA-locatie Hogewilweg, waar verdachte van moord Lisa gearresteerd werd

Nu nog een identiteit

"Politiemensen hebben dinsdagmiddag gedregd in het water achter een pand van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) in Amsterdam. Het Openbaar Ministerie (OM) laat weten dat het onderzoek te maken had met de dood van de 17-jarige Lisa vorige week." Het OM en de politie willen echter niet bevestigen of de verdachte ook daadwerkelijk op deze locatie verbleef en wat de politie er precies zoekt. Zeer waarschijnlijk is de politie net als destijds op het plaatsdelict op zoek naar het moordwapen, hoogstwaarschijnlijk een mes. Op het plaatsdelict werd destijds een sloot drooggelegd, en werd er met metaaldetectors en duikers ergens naar gezocht. Mogelijk is het moordwapen essentieel in het opbouwen van de bewijslast tegen de 22-jarige verdachte, wiens nationaliteit nog altijd onbekend is.

Update 14:38 - POLITIE VINDT MES.
Update 14:50 - Volgens het AD is er ook een mobiele telefoon gevonden.

Dit watertje

Streetview

Tags: mes, COA, politie
@Spartacus | 26-08-25 | 14:35 | 298 reacties

