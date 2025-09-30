Net als je denkt dat de oproep van NSC (een partij, die zo'n beetje is opgericht door lekken uit de ministerraad) om aangifte te doen naar aanleiding van het boek van Marjolein Faber, dat wij zo langzamerhand zo goed kennen, het allerleukste is, gebeurt er nog iets grappigers. Lucette ter Borg, 'auteur en NRC-redacteur freelancer bij NRC, heeft op LinkedIn een oproep gedaan aan alle schrijvers om weg te gaan bij uitgeverij Prometheus.

Ten eerste. Zo'n oproep tot een boycot is a bit rich voor een NRC- redacteur freelancer. NRC is een krant die enthousiast reizen naar het moorddadige regime van Saodi-Arabië aanprijst. En dan moet je nog maar hopen dat je echt in Saoedi-Arabië komt en niet in een door D66 gesponsorde podcast blijkt te zitten met een correspondent die nooit gemaakte reisjes compleet uit haar duim zuigt. Ga daar stampij over maken in plaats van om een uitgever die een paar grijpstuivers wil verdienen aan mensen die Marjolein Faber komen uitlachen omdat ze niet kan schrijven. Ten tweede. Het zal ook weer eens niet een schrijver van een andere uitgeverij zijn. Deze oproep kost mevrouw Ter Borg exact niets (nou ja, ze staat eeuwig voor paal als iemand die niet kan denken, niet kan lezen en (waarschijnlijk) ook niet kan schrijven). Ten derde. We zijn nog maar net bekomen van de schrik van de boycotten tegen KKR en de indringende ACCUSATIE aan Dick Schoof en nu alweer een nieuwe actie vanuit het schrijversgilde. Ga eens een boek schrijven ofzo schrijvertjes. Ten vierde. Het is uitgeverij Prometheus, die geven ook Connie Palmen, Philip Huff en Mano Bouzamour uit. Als die weggaan doen ze hun uitgever daar alleen maar een plezier mee.

Maar wat vooral heel erg leuk is, is de totale angst voor een of ander boekie die uit de LinkedIn-post van Ter Borg spreekt. Je kunt veel van 'Mij krijgen ze niet klein' zeggen, 'Mein Kampf' is het bepaald niet. Waar is Ter Borg eigenlijk bang voor? Dat kinderen over 20 jaar op de middelbare school moeten leren dat De Grote Drie bestaan uit Saskia Noort, Ilja Leonard Pfeijffer en Marjolein Faber? Denkt Lucette ter Borg echt dat het met het fascisme in Nederland wel meeviel, totdat in honderdduizenden huiskamers iedere avond na het eten een stuk werd voorgelezen uit 'Mij krijgen ze niet klein'? Gaan er mensen die eerst pal stonden voor de rechten van asielzoekers opeens van gedachte veranderen na het lezen van de zinnen "Ik hou veel van dieren. Als kind wilde ik met een boer trouwen"?

Kom nou. Lucette ter Borg: hou je mond dicht en vertrek.

UPDATE: Mevrouw ter Borg is freelancer, geen redacteur.