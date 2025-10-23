achtergrond

Welja. Dancelocatie geboycot DOOR ARTIESTEN vanwege herdenkingsfeest Nova Festival

Artiesten, bedankt

Het is fokking ADE en de nieuwste rage onder de kinderen is crystal meth in hun anus douwen het boycotten van dancefeesten in The Loft. Nu denkt u misschien wat heeft The Loft nou weer gedaan, maar volgens de inspirerende instagramaccounts rolling4libartion, raversforpalestine, free.palestine.nl, en amsterdam4palestine moet The Loft kapot. Die club heeft de zaal namelijk verhuurd aan het het feestje 'We Will Dance Again', waarmee de Joodse gemeenschap het Nova Festival van oktober 2023 wilde herdenken. Voor iedereen die het vergeten is: talloze bezoekers van het Nova Festival werden afgeslacht door Hamas, en zullen nooit meer dansen. Wat is er nou mooier dan wél dansen? Nou niks dus, want The Loft moet nu GEBOYCOT, er zijn al drie ADE events gecanceld omdat de artiesten (nou ja 'artiesten', DJ's, enfin, het is fokking ADE, 'artiesten' dus) weigeren op te treden en met de ruggengraat van het management is het net zo als met een fietsbrug over het IJ: die bestaat niet. Vandaar dat The Loft bezoekers belooft dat bij volgende evenementen zal screenen of die wel in overeenkomsten zijn met 'de waarden' van de locatie. Okee. De waarde 'het erg vinden dat er mensen op een muziekfestival door terroristen zijn vermoord' hoort daar kennelijk niet bij. We will dance dus niet again. Lekker dan.

Tags: the loft, ade, nova festival, boycot
@Ronaldo | 23-10-25 | 15:10 | 135 reacties

