Het is alweer bijna fokking ADE, het jaarlijkse spektakel waarbij talloze strakstaande toeristen en Amsterdamse bakfietspapa's en -mama's die zo af en toe nog een pilletje nemen 4 dagen lang opgaan in ritmisch gebonk. Allemaal erg chill en super gaande, maar maar maar HET KAN OOK GEVAARLIJK ZIJN HOORRR. Zo pakt het AD uit met een schrijnend verhaal over gehoorschade, een veelvoorkomende kwaal onder bezoekers van ravefeesten. Of de kindertjes wel even oordopjes willen dragen op de dansvloer. Dat heeft DJ Tjade de Vries (?, red.) namelijk niet gedaan. "Tijdens mijn studententijd in Groningen vergat ik ze nog wel eens mee te nemen. Na een afterparty, waarbij ik urenlang te dicht op de speakers stond, had ik een piep. Die trekt binnen enkele dagen wel weg, dacht ik. Niet dus."

Allemaal hartstikke erg en uiteraard is deze editie van ADE ook voorzien van een BEWUSTZIJNSCAMPAGNE rondom gehoorbescherming, onder de nu al succesvolle titel 'I Love My Ears'. Nou, wij hopen maar dat de ADE-gangers na een puntje coke, een likkie MDMA, 4 ballonnetjes lachgas, 2 lijntjes pep, een half pilletje 2CB, een snufje poppers, een microdosisje GHB, een halve gram 3MMC en een ons Miauw Miauw nog wel even denken aan het indoen dan wel aanschaffen van een setje oordoppen. Voor je het weet wordt het gevaarlijk.