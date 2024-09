Erik van Muiswinkel is iemand die duidelijk te lang in de omgeving van domme mensen heeft verkeerd. Of het nou het wereldje is van kakkers in Haarlem, het wereldje van studenten in Amsterdam, het wereldje van cabaretiers in Amsterdam, het wereldje van zwartgeschminkte slaven op een NPO-schip, het wereldje in de buurt van Henk Spaan, het wereldje van cricketfans of het wereldje van de musicals: het zijn allemaal wereldjes vol domme mensen en als je dan zelf net iets minder dom bent ga je vanzelf denken dat je altijd alles beter weet (herkenbaar, red.). Je kunt daar een eind mee komen, tot je opeens langs een konijnenhol loopt en er zonder uit te kijken in kukelt, omdat je denkt dat jij iemand bent die niet in konijnenhollen kukelt.

En dan ga je op Twitter, waar je vroeger nog gewoon mensen kon uitschelden voor kankerlul, batshit crazy antisemitisch nepnieuws delen over dat het Israëlische leger vanuit zijn eigen helikopter op mensen heeft geschoten tijdens het Nova-festival op 7 oktober. Als je ook maar denkt dat het waar zou kunnen zijn dat het Israëlische leger achter die aanslagen zat, dan ben je al best wel een kankerlul gek. Maar als je echt gelooft dat groene pixels van een of ander mal accountje dat bewijzen, dan ben je ook nog ontzettend dom. De enige voor wie dit tweetje stof tot nadenken oplevert, is Erik van Muiswinkel. En wel over de vraag: is Erik van Muiswinkel nou zo dom of is Erik van Muiswinkel nou zo achterlijk? Wat er echt gebeurd is op het Nova-festival op 7 oktober kunt u trouwens hier lezen. Of hier. Als u dat aankunt.