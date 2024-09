Bijna een jaar geleden werden 364 nietsvermoedende festivalgangers op de Supernova Sukkot Gathering bij Re'im afgeslacht door Hamas. De paraglidende terroristen werden aanvankelijk aangezien voor een stunt van de organisatie van het evenement. Tot de kogels begonnen te vliegen. Vrouwen werden verkracht en geëxecuteerd. Nog eens 40 bezoekers van het festival werden gegijzeld. Ter nagedachtenis aan de verschrikkelijke gebeurtenissen is de documentaire We Will Dance Again gemaakt, deze wordt onder andere uitgezonden bij de BBC. Om de docu aan de Britten te verkopen moest er wel aan een bizarre voorwaarde worden voldaan: de paraglidende aanstichters van de slachtpartij mogen in de film niet worden aangeduid als 'terroristen' (originele interview daarrr).

Hier kunnen we heel veel woorden aan vuil maken. Maar de voornaamste gedachte is: wie de FUCK kijkt met droge ogen naar deze film, een minute-by-minute reconstructie van de massamoord vol afschuwelijke beelden gemaakt door ooggetuigen én GoPro-beelden van Hamas, en durft dan deze eis te stellen? Of we alsjeblieft wel even willen onthouden dat het hier gaat om onderdrukte vrijheidsstrijders. Waanzin. Aan de eis is door de makers voldaan, want dat leek ze beter dan de film helemaal niet te laten vertonen bij de BBC.

Of de film binnenkort ook in Nederland te zien is, is nog niet bekend.