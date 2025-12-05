achtergrond

De 'onafhankelijke journalistiek van de NPO' over het Songfestival in één AD-alinea

We. Zijn. Er.

Onze journalistieke onafhankelijkheid, die is heilig, als je daar vraagtekens bij zet dan zet je bijl aan de wortel van de rechtsst... WHOOOA WE BOYCOTTEN ISRAEL YEAH WOOOHOOOO WEG MET DIE LUI VIVAAAAAA DE AVROTROS TACO ZIMMERMAN FOR PRESIDENT OF ANDERS MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN HELEMAAL NIKS BIJ ESF NO SONGFESTIVAL FOR YOU STELLETJE GENOCIDEPLEGERS NEDERLAND DE GEKSTEEE

How it started

How it's going

Ondertussen

@Ronaldo | 05-12-25 | 12:50 | 80 reacties

Reaguursels

