De 'onafhankelijke journalistiek van de NPO' over het Songfestival in één AD-alinea
Onze journalistieke onafhankelijkheid, die is heilig, als je daar vraagtekens bij zet dan zet je bijl aan de wortel van de rechtsst... WHOOOA WE BOYCOTTEN ISRAEL YEAH WOOOHOOOO WEG MET DIE LUI VIVAAAAAA DE AVROTROS TACO ZIMMERMAN FOR PRESIDENT OF ANDERS MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN HELEMAAL NIKS BIJ ESF NO SONGFESTIVAL FOR YOU STELLETJE GENOCIDEPLEGERS NEDERLAND DE GEKSTEEE
How it started
How it's going
Ondertussen
NOS en NTR zenden Songfestival uit zonder Nederlandse inzending https://t.co/qYmRtJEyOj— NU.nl (@NUnl) December 5, 2025
