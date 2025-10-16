achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

LIVE - Gouden Televizier-Ring Gala 2025

Hup Martijn Krabbé

Glamourland! Rode loper! Half time show met Ilse de Lange! Coryfeeën! Iemand met een GIGANTISCH DECOLLETE. We zitten er klaar voor. Spruitjes met kaviaar, en bruin fruit met champagne, kortom: het jaarlijkse NPO-feest ter ere van de NPO van uw NPO-geld is weer daar. Alle rondneukende BN-kleuters met een schreeuwprobleem hebben hun beste kloffie aangetrokken en vandaag wordt bekend wie er De Beste was van dit tv-seizoen. Op SBS6 - waar ze denken al gewonnen te hebben - is er een speciale marathonuitzending met Tina Telraam en Raymond Mens en TVGIDS heeft een liveblok. Hier geen Bindend Stemadvies, want van iedere SMS a 0,35 cent stuurt AVROTROS dertig cent naar Hamas. En het was daar nu net zo lekker rustig. Enfin. Rode Lopert NU op POENBRANDEN24, vanaf 21:00 uur GALA. Later meerrr.

👀

Tags: televizier, ring, gala, avrotros
@Pritt Stift | 16-10-25 | 20:25 | 126 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

Word de held van GeenStijl en word GeenStijl Premium. Dan ben je onderdeel van het roze legioen en kun je tevens genieten van:

  • Het befaamde roze kroontje
  • Een bannervrije website
  • Extra reaguurfuncties
  • Eerste rang bij acties
  • En bovenal: Jij houdt GeenStijl onafhankelijk!

Ik kies voor het volgende premium pakket:

Dat is € 9,89 korting!

Dit wil je ook lezen

AVROTROS: Songfestival blijft voor Israël verboden

Maar wat nou als we een geel sterretje achter Israël zetten

@Mosterd | 13-10-25 | 16:59 | 333 reacties

LIVEBLOG. Festival Op de Ring Amsterdam

30+ graden, smeltend asfalt, boze bestuurders, Femke Halsema dolblij & GeenStijl is erbij

@Mosterd | 21-06-25 | 11:55 | 441 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.