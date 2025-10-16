Glamourland! Rode loper! Half time show met Ilse de Lange! Coryfeeën! Iemand met een GIGANTISCH DECOLLETE. We zitten er klaar voor. Spruitjes met kaviaar, en bruin fruit met champagne, kortom: het jaarlijkse NPO-feest ter ere van de NPO van uw NPO-geld is weer daar. Alle rondneukende BN-kleuters met een schreeuwprobleem hebben hun beste kloffie aangetrokken en vandaag wordt bekend wie er De Beste was van dit tv-seizoen. Op SBS6 - waar ze denken al gewonnen te hebben - is er een speciale marathonuitzending met Tina Telraam en Raymond Mens en TVGIDS heeft een liveblok. Hier geen Bindend Stemadvies, want van iedere SMS a 0,35 cent stuurt AVROTROS dertig cent naar Hamas. En het was daar nu net zo lekker rustig. Enfin. Rode Lopert NU op POENBRANDEN24, vanaf 21:00 uur GALA. Later meerrr.