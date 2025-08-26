Lucille Werner gaat Nederland redden als Chief Diversity Officer bij AVROTROS
Opofferingsgezindheid
Een betere wereld begint niet bij jezelf, een betere wereld begint bij Lucille Werner, en uitsluitend bij Lucille Werner. Zo'n noodkabinet van nationale eenheid is niets waard zonder Lucille Werner, maar helaas pindakaas Nederlandje, mevrouw is al bezet. Vanaf volgende week treedt ze in dienst bij AVROTROS, als fulltime projectdirecteur sociale veiligheid, diversiteit en inclusie, een jeugddroom die uitkomt. "Toen ik de vacature voorbij zag komen, dacht ik meteen: hier komt alles - wat het streven naar meer gelijkwaardigheid en een veilige werkplek betreft - samen," verklaart ze in het AD, en iedereen die weleens heeft gelogen tijdens een sollicitatiegesprek weet precies wat ze bedoelt. In haar eerste honderd dagen wil Werner haar nieuwe werkgever injecteren met een gezonde dosis Omroep Zwart ("Via de media kijken we allemaal naar de wereld, maar toch ziet niet iedereen zichzelf terug") en Ongehoord Nederland ("Het gaat over een diversiteit in geluid. Dat je als kijker vaker denkt: goh, dat verhaal heb ik nooit eerder gehoord. Er moet meer zijn dan alleen dat wat we gewend zijn"). Nou, prachtig, we kunnen niet wachten.
