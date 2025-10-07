In het verleden nooit behaalde resultaten bieden dus óók al geen garantie voor de toekomst. Maar goed, de werkvloer is het land in het klein en wat blijkt? "Nederlandse werkvloeren worden steeds diverser, maar dat betekent niet automatisch dat werknemers zich ook meer geaccepteerd en gelijk behandeld voelen. (...) Werknemers met een migratieachtergrond ervaren vaak ongelijkheid en uitsluiting, ook bij werkgevers die nadrukkelijk proberen de diversiteit op hun werkvloer te vergroten. Sterker nog: dat probleem is groter bij organisaties met een gevarieerd werknemersbestand dan bij homogene bedrijven, zegt het SCP." Oftewel, hoe diverser, hoe meer achterstelling?

En we hebben het nu wel steeds over achtergestelde minderheden, maar hoe denk je dat dit is voor de DADERS! Constant verscheurd door de tektoniek van de geschiedenis, het juiste willen doen maar blijven struikelen, altijd op de hoede voor het volgende SCP-rapport waarin ze opnieuw tekortschieten. Je zou soms bijna denken dat overdadige diversiteit geen winnaars kent. Nou daar heeft sociaal psycholoog dr. Lotte Vermeij van het SCP gelukkig een antwoord op, namelijk "dat het belangrijk is "dat werkgevers zich realiseren dat diversiteit niet vanzelf tot inclusie leidt, maar vraagt om aanpassingen in de organisaties." Met andere woorden: met alleen divers personeel aanwerven ben je er nog niet." De dag opnieuw gered door de sociale wetenschap.