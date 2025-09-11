Gisteravond konden we het niet horen vanwege het Amerikaanse geweld, maar er kantelt iets in Den Haag. Minister Van Weel van Buitenlandse Zaken kondigde namelijk namens het kabinet (hij wel) aan dat Nederland bereid een handelsboycot wil van producten uit de illegale Israëlische nederzettingen in Palestijnse gebieden. Op zich geen gekke timing, zo na de State of the Union waarin Von der Leyen ook vanuit Brussel om extra sancties tegen Israël vroeg. Maar toch opvallend, aangezien alle NSC-ministers twee weken geleden opstapten omdat ze zichzelf niet meer geloofwaardig achten nadat er geen steun was voor precies deze maatregel. Inmiddels is er van de geloofwaardigheid van NSC helemaal niets meer over, en blijkt de VVD dus wel bereid tot deze streep in het zand (geen idee hoeveelste dit precies is, red.). Daar hoort dan een of ander lulverhaal bij over dat Van Weel eerst in Brussel heeft geprobeerd de maatregel met de hele EU te treffen en dat de VVD het moment nu wel geschikt achtte, maar het ruikt toch wel heel erg naar HA HA CASPAR VELDKAMP DEZE VOOR JE LAFFE WEGLOPER. Hoe dan ook, Netanyahu heeft nog niet gereageerd.