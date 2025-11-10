achtergrond

Hoera! Grenscontroles met 6 maanden verlengd

Sinterklaas valt vroeg dit jaar

Die grijns, dat is de grijns van Rechts Nederland

WINST VOOR RECHTS NEDERLAND! Ondanks de verkiezingswinst van D66 gaat demissionair VVD-kanon Van Weel nietsontziend door met zijn keiharde beleid van vreemdelingenhaat, anti-migrantenregels en isolationisme GRENSCONTROLES. En wel met een heel halfjaar extra. Wat een middelvinger van deze VVD-minister naar Rob Jetten en Jesse Klaver, zo midden in het formatiespel. Die komt gewoon even met een meesterzet van heb ik jou daar om Rechts Nederland op een 1-0 voorsprong te zetten nog voor er sprake is van een links/midden/rechts kabinet (nog op gokken, red.). Elke dag tot en met 8 juni volgend jaar is het 5 december. En RTL Nieuws kan dan wel jammerende tranen treuren dat die grenscontroles, nog ingesteld door meesterzetzetter Marjolein Faber, zo weinig resultaten opleveren, maar dan gaan ze eraan voorbij dat elke opgepakte mensensmokkelaar ook een cadeautje voor links is (of zou moeten zijn). Er zijn namelijk toch mooi 230 stuks gepakt in het kader van bijvoorbeeld mensensmokkel. Er tekent zich, met een totaal van 470 opgepakte vreemdelingen die Nederland absoluut niet binnen mogen komen, een beeld af waar voor ieder wat wils in zit. Zo, polarisatie ook meteen opgelost. We zouden haast zeggen: grenscontrole levert.

Aha, RTL Nieuws pro-mensensmokkel???

Tags: grenscontroles, verlengd, van weel
@Dorbeck | 10-11-25 | 15:00 | 117 reacties

Reaguursels

