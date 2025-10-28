Van alle dingen die ons het minst leuk lijken, lijkt ons het op één na minst leuke om een manuscript van Splinter Chabot redigeren. Het allerminst leuke: vrouw-zijn in Afghanistan, meer specifiek het Afghanistan van de Taliban (niet te verwarren met de gematigde Taliban). (Goed, nog erger: vrouw-zijn in Afghanistan én een manuscript van Splinter Chabot moeten redigeren.) Hoe dan ook, de IND stuurt volgens Trouw vrouwen, die eerder vrouw in Afghanistan waren, terug naar Afghanistan, zodat ze daar weer vrouw in Afghanistan kunnen worden. Gaat bijvoorbeeld om een 79-jarige vrouw die "niet verwesterd" is, of om een 59-jarige die hier geen opleiding heeft gevolgd. "Het verweer van de vrouw dat ze in Nederland wel alleen naar buiten durft, hier durft te werken en zich durft te ontplooien, is volgens de IND onvoldoende bewijs dat de vrouw zich niet zou kunnen ‘conformeren’ aan een leven zonder vrouwenrechten." Valt allemaal onder verantwoordelijkheid van demissionair minister van Asiel en Migratie David van Weel, die eveneens demissionair minister van Buitenlandse Zaken is. "In die hoedanigheid is hij verantwoordelijk voor juridische stappen die Nederland samen met drie andere landen heeft gezet tegen Afghanistan vanwege grove schendingen van rechten van vrouwen."