De een vindt grensoverschrijdend gedrag een probleem, de ander niet, en weer een ander denkt dat we er een einde aan kunnen maken door alles maar vast te leggen in protocollen en controles, zoals bijvoorbeeld die van Onze Grenzen door Onze Jongens (m/v) van de Marechaussee (koninklijk). En vanaf vandaag (nu, as we speak, live, Mieke wat is de stand, hoeveel miljoenmiljard terroristen zijn er al aan hun jasje getrokken en teruggestuurd naar hun land van herkomst Duitsland) wordt er dus aan de grens gecontroleerd. Verschrikkelijk natuurlijk dat mensen die Nederland binnen willen rijden nu als een soort tweederangs burgers worden behandeld ten opzichte van mensen die op de fiets boodschappen doen bij de Coop. Maar dat is nu kennelijk Het Land, Dat Wij Zijn. Meevallertje: dit weekend heeft niet een of ander nieuw regime de boel overgenomen in Syrië, anders zou het nog wel eens knap druk kunnen worden.