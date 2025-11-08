De partij van Wiegel, Bolkestein, Toxopeus en van Nijpels Mark Rutte, eens de partij van het grote geld, van de ondernemer, van centjes op een eerlijke manier verdienen, verwordt onder Yesilgöz tot een slap aftreksel van de Socialistische Partij. Tijdens de volgende ledenvergadering zal een voorstel tot afdracht van 3,5% over het brutosalaris van de eigen politici in stemming worden gebracht om de partijkas te spekken, zo weet de T. En wat gaat het dan ineens hard met de verlinksing van wat de nietsvermoedende, politiek onbewuste burger nog altijd als rechtse partij ziet. De Meesterzet van Koolmees bleek dus echt een meesterzet. Zul je zien dat Yesilgöz straks gewoon met Jetten en Jesse gaat en rechts Nederland niet meer is dan een aflopende zaak. Won Yip jongen, ze komen voor je penthouse dus vlucht nu het nog kan. CEO's der Lage Landen, vertrek naar Groot-Brittannië of China want die dividendbelasting wordt toch NOOIT afgeschaft en het vestigingsklimaat is daar veel zonniger. Het kan niet lang meer duren of de fusie is een feit: 'Welkom bij de SP-VVD, geef (uw) geld.