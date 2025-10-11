achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

Dilan: "Debat met Wilders op Geheime Locatie"

Fideel

Dat is nou aardig van de VVD! Wel de PVV uitsluiten maar hem toch uitnodigen voor een verkiezingsdebat, op een Geheime Lokatie, dat wel. Never forget dat Professor Pim bij de NPO werd afgeknald - dus we snappen Greet best wel als-ie zegt: ja doei NOS. Bij de VVD hebben ze nu ook door dat Wilders op deze manier FLUITEND naar de VEERTIG gaat, dus dit is een strategisch aanbod. Volgend weekend duikt Wilders nog ff "onverwacht" op in Venlo, Volendam, Vlissingen voor een ANP-fotoserie & die zetels zitten geramd. Die Geheime Locatie kan een of andere ongebruikte atoombunker zijn, een nooit ontdekt waddeneiland, de kantine van een vertrokken bedrijf in de Rotterdamse haven, of een spookministerie ergens in Den Haag. Of anders een full options tunnel ergens in Gaza.

Tags: dilan, vvd, verkiezingsdebat
@Pritt Stift | 11-10-25 | 12:00 | 220 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

Word de held van GeenStijl en word GeenStijl Premium. Dan ben je onderdeel van het roze legioen en kun je tevens genieten van:

  • Het befaamde roze kroontje
  • Een bannervrije website
  • Extra reaguurfuncties
  • Eerste rang bij acties
  • En bovenal: Jij houdt GeenStijl onafhankelijk!

Ik kies voor het volgende premium pakket:

Dat is € 9,89 korting!

Dit wil je ook lezen

Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.