Dat is nou aardig van de VVD! Wel de PVV uitsluiten maar hem toch uitnodigen voor een verkiezingsdebat, op een Geheime Lokatie, dat wel. Never forget dat Professor Pim bij de NPO werd afgeknald - dus we snappen Greet best wel als-ie zegt: ja doei NOS. Bij de VVD hebben ze nu ook door dat Wilders op deze manier FLUITEND naar de VEERTIG gaat, dus dit is een strategisch aanbod. Volgend weekend duikt Wilders nog ff "onverwacht" op in Venlo, Volendam, Vlissingen voor een ANP-fotoserie & die zetels zitten geramd. Die Geheime Locatie kan een of andere ongebruikte atoombunker zijn, een nooit ontdekt waddeneiland, de kantine van een vertrokken bedrijf in de Rotterdamse haven, of een spookministerie ergens in Den Haag. Of anders een full options tunnel ergens in Gaza.