achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

Yesilgöz kon door 'verdachte bewegingen' niet naar huis, moest naar 'veilige plek'

Wat een land zijn we

We leven in een land waar de grootste politieke oerknal van de laatste decennia op het Mediapark werd geblust door een extreemlinkse eikel, waar de jarenlange oppositieleider die tegenwoordig zelfs leider van de grootste partij is moet leven in een gruwelijk en absoluut sociaal isolement (trieste reminder: de foto na de klik), waar de linkse leider op een terras zomaar en hoogst intimiderend wordt uitgemaakt voor 'vieze kankerhond' en waar nu ook de VVD-leidster (die na haar rol als MinJus al werd beveiligd wegens dreiging uit het criminele circuit) problemen heeft. Yesilgöz: "Door een onveilige situatie in mijn buurt kon ik niet meteen naar huis vannacht na het Debat van het Zuiden. Ik moest naar een veilige plek." Wat een kutzooi man.

Na dit debat dus

Reminder

Tags: yesilgoz, vvd, beveiliging
@Mosterd | 26-10-25 | 14:00 | 211 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

Word de held van GeenStijl en word GeenStijl Premium. Dan ben je onderdeel van het roze legioen en kun je tevens genieten van:

  • Het befaamde roze kroontje
  • Een bannervrije website
  • Extra reaguurfuncties
  • Eerste rang bij acties
  • En bovenal: Jij houdt GeenStijl onafhankelijk!

Ik kies voor het volgende premium pakket:

Dat is € 9,89 korting!

Dit wil je ook lezen

Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.