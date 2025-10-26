We leven in een land waar de grootste politieke oerknal van de laatste decennia op het Mediapark werd geblust door een extreemlinkse eikel, waar de jarenlange oppositieleider die tegenwoordig zelfs leider van de grootste partij is moet leven in een gruwelijk en absoluut sociaal isolement (trieste reminder: de foto na de klik), waar de linkse leider op een terras zomaar en hoogst intimiderend wordt uitgemaakt voor 'vieze kankerhond' en waar nu ook de VVD-leidster (die na haar rol als MinJus al werd beveiligd wegens dreiging uit het criminele circuit) problemen heeft. Yesilgöz: "Door een onveilige situatie in mijn buurt kon ik niet meteen naar huis vannacht na het Debat van het Zuiden. Ik moest naar een veilige plek." Wat een kutzooi man.