NOU LIEVE MENSEN HET IS ONS WAT maar we moeten het vlak voor de nieuwe aflevering tóch nog even hebben over die gare schreeuwsessie van Cabernet Nijpels bij Pauw en De Wit. Deze vegabal uit de VVD-fryer zat weer eens met z'n kaartje vooraan in de rolodex en voor iemand die de godganse tijd in gebiedende wijs opdraagt 'met elkaar te praten' (hij bedoelt: praten met GroenLinks, want de rest is nazi) tettert-ie wel verdomd veel door anderen heen. Want ook aan tafel de wél leuke Geerten Waling, die nog gewoon met ratio en aan de hand van cijfertjes wat dingen probeert te duiden, maar voortdurend in de weg wordt gezeten door die bitterbalboomer die er stoïcijns doorheen zit te kwaken, als een buurthuisbiljarter die niet stopt met lalala'en voordat hij eindelijk z'n shotje advocaat heeft gekregen. Toegegeven: niet meegeholpen door de lauwe arbitrage van Tim de Wit maar WAAROM in godsnaam wordt nog steeds die doodvermoeiende Ed 'ik stak mijn tuinslang in de molshoop' Nijpels opgewarmd, wiens take al sinds 1933 (zie foto boven) hetzelfde is: "Je moet niemand uitsluiten, behalve alles rechts van de VVD, maar je moet PvdA-GroenLinks niet uitsluiten, want je moet niemand uitsluiten." Ja Ed, bedankt, dat weten we nu wel. Ga maar. Het is goed zo, want als iemand dan repliceert 'nou Ed, maar leg dan eens uit, hoe zit dat dan, waarom is dat dan zo' is het antwoord steevast: "Ja gewoon omdat het zo is." Mits je het goed hebt verstaan omdat Cabernet weer eens over z'n eigen woorden is gekukeld. En maar door anderen heen tetteren. Edje Raketje, die honderdduizend jaar geleden uit de kast is gekomen als hoofdrolspeler in Twaalf Steden, Dertien Bijbaantjes, mag NOG STEEDS in de no1 talkshow van het land opdraven om de formatie te duiden en dat gaat dan zo: NEE IK LAAT JE NIET UITPRATEN NEEEEE CENTRUMRECHTS BBB EN NOG VEEL ERGER EN DE SGP NEMEN IS NATUURLIJK EEN PARTIJ STAAT HEEL VER VAN ONS AF IK DENK DAT HET ECHT ZO IS DAT WE IN ZEE ZIJN GEGAAN MET DE PV JA NATUURLIJK IS HET MIJN PARTIJ AHHHH AHHHHH NEEE JE MOET ALTIJD VECHTEN NEE IK MAG UITPRATEN EN MET MIJ EN IK BLIJF LID VAN DE VVD MAAR JE MAG VAN MENING VERSCHILLEN NATUURLIJK NEEEEE NEEE DIE NEDERLANDSE VLAG NEEEEE JAMAAR NEEEEE NEEEHEEEEEE

Dit is totaal onkijkbare crack. Stop ermee.

Instant update - Argh vanavond Henk Kamp