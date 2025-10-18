Er is al veel gezegd en geschreven over de verkiezingscampagne van de VVD, die met de dag een stukje wanhopiger lijkt te worden, maar de campagne van de nr. 33 op de liberale lijst loopt ondertussen GESMEERD. Daar staat namelijk niemand minder dan Big Brother-winnaar Joost Hoebink, die zijn gevolg probeert te bereiken met een iets andere boodschap dan Dilan & Co: Die van DE NIEUWE VVD, waarmee Hoebink eigenlijk bedoelt te zeggen de OUDE VVD, die vrolijke heehoihaipartij van Mark Rutte, die Joost ooit overhaalde om D66 te verlaten. Hoebink lijkt zo geschrokken van de visie van Yesilgöz dat hij heimwee heeft naar de tijd van de man zonder enige visie. 'Nu zie ik een VVD die zich ingraaft. Vastdraait in het eigen gelijk. Ik hoor dagelijks over breekpunten en het uitsluiten van partijen. Zo is er straks niets en niemand meer om mee samen te werken.' Joost Hoebink ziet dus ook dat het zo helemaal naar de graftiefus gaat, of zoals hij het zegt, 'Ik luister. Ik herken en deel je zorgen'. Als hij dadelijk met voorkeursstemmen in de Kamer komt, gaat er een heel andere wind waaien. Joost wil 'verbinden en kijken hoe we onze idealen dichterbij kunnen brengen' en wil het daarnaast vooral 'over de inhoud hebben', zo schrijft hij in een post waarin verder met geen woord over de inhoud gerept wordt. Met Joost Hoebink gaat het allemaal goed komen. Misschien wel de beste eenmanscampagne sinds Carline van Breugel.