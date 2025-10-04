achtergrond

PEILINGS: PVV naar 30, zieltogend VVD even groot als JA21, D66 zesde partij van Nederland

hahaha, het wordt helemaal niks

Goeiesmorgens. Daar zijn de peilings weer. Nog 3 weken tot The Day of Days & het ziet er niet goed uit voor Dilan Jeweetzellüf-Hysterieüs. Weer twee zeteltjes in de dikke Partij-BMW minder minder. De VVD is dit weekend net zo groot/klein als JA21, en verantwoordelijk propaganda-ambtenaar Kees Berghuis heeft echt een probleem. Ome Greet daarentegen heeft TOTAAL GEEN LAST van dat schitterende verhaal over die VuilnisVrouw & de 20 Marokkanen in Utrecht/Overvecht en stijgt fluitend ende gestaag verder naar de DERTIG ZETELTJES. Fransie Timmerfrans & Henry Rodenbal zijn niet van de MSM-buis te branden, maar het helpt allemaal geen f*k. En dan moeten de 7 Oktober Rellen te Amsterdam alsook Wilders bij Vandaag Inside nog komen. Wat een land, en wat een mensen. Fijne dag!

Tags: peilings, vvd, pvv, ja21
@Pritt Stift | 04-10-25 | 10:30 | 74 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

