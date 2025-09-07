Maar deze Nederlandse lijst blijkt dus op wonderbaarlijke wijze te groeien. Dat komt omdat een deel van die 13 Palestijnen hier terecht zijn gekomen na een uitnodiging van het Amsterdamse onderzoeksinstituut Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS), vijf zijn studenten met een beurs van de Universiteit Maastricht en eerdergenoemde Artema is in Nederland terechtgekomen op uitnodiging van De Correspondent.

In het permanente BuZa-liveblog – in de lucht sinds de Hamas-aanvallen - valt te lezen dat de 13 Gazanen in kwestie op de Nederlandse lijst stonden. Die lijst werd kort na 7 oktober 2023 opgesteld en bevat de namen van mensen met een Nederlands paspoort, hun 'kerngezinsleden', lui met een Nederlandse verblijfsstatus (maar gek genoeg toch op vakantie in Gaza dus) en andere Palestijnen over wie de IND in het kader van gezinshereniging een positief besluit had genomen. In mei werd bekend dat bijna alle 160 mensen op deze lijst waren teruggehaald naar Nederland.

In de hausse aan NSC-nieuws afgelopen week (Palmen terug in het kabinet, Van Vroonhoven niet op de kieslijst die ook nog eens gegijzeld bleek door het partijbestuur) sneeuwde een opmerking over Caspar Veldkamp onder. Donderdag werd bekend dat Nederland een groep Gazanen heeft laten invliegen. Eén van hen is “””journalist””” Achmed Abu Artema die de terreuraanvallen van Hamas op 7 oktober 2023 een remarkable achievement noemde. In het Nieuwsuur-artikel waar GS naar linkt valt te lezen: “Zonder er ruchtbaarheid aan te geven, regelde voormalig NSC-minister Caspar Veldkamp van Buitenlandse Zaken de komst van de Palestijnen naar Nederland.” Een opmerkelijke prestatie van de man die zélf wegvluchtte van zijn verantwoordelijkheid door de ministerraad uit te lopen toen het erop aankwam en daarmee het toch al demissionaire kabinet opnieuw ten val bracht.

Organisaties proberen dus op eigen houtje Gazanen naar Nederland te halen en Veldkamp was niet te beroerd om daaraan mee te helpen. Zo werd het Snel Consulair Ondersteuningsteam (SCOT) ingezet. Dit SCOT bestaat uit diplomaten en medewerkers van Buitenlandse Zaken die worden ingevlogen wanneer Nederlanders in het buitenland in de problemen zitten. Soms werkt het SCOT ook nauw samen met Defensie.

Die Nederlandse lijst is bovendien een ruim begrip. Stedenbouwkundige Hazem Abu-Orf die hier is op uitnodiging van het NIAS zegt namelijk letterlijk tegen Nieuwsuur dat hij nog niet weet waar zijn toekomst ligt: "Mijn plek is waar ik me gerespecteerd voel, waar ik me verbonden voel met de mensen. Waar ik het gevoel heb dat ik op de manier die ik wil, kan bijdragen aan de maatschappij. Dus dat kan overal zijn. Niet alleen in Europa." Aha, zo werkt dat dus. Nederland gebruiken als springplank en de belastingbetaler mag ervoor opdraaien.

Het is merkwaardig hoe Veldkamp hier als een alleenheerser heeft geopereerd. Zo wil een deel van de Tweede Kamer gewonde Gazaanse kinderen voor behandeling naar Nederland halen. Iets wat Veldkamp toen hij nog minister was niet mogelijk achtte. Tegelijkertijd was de NSC’er dus bezig stiekem andere Gazanen onder valse voorwendselen naar Nederland te halen, zo weten we nu.

Veldkamp was al niet te beroerd zichzelf met Charles de Gaulle te vergelijken en te suggereren dat Nederland uit de NAVO zou moeten stappen, nu blijkt hij dus ook nog eens op eigen houtje Gazanen naar Nederland te hebben gehaald. Los van de zelfoverschatting deed hij dat dus zonder dat de Tweede Kamer op de hoogte was waar bovendien andere wensen leefden. En wisten zijn collega’s in het kabinet het eigenlijk wel of ging dit ook buiten de asielminister van dienst om? Treft kersvers minister van Buitenlandse Zaken David van Weel (VVD) nog meer lijken in Veldkamps kast aan? Een mooie aanleiding voor Kamervragen wellicht.

Met het door NSC zo gepropageerde goed bestuur heeft deze geschiedenis in ieder geval weinig van doen. Remarkable indeed.