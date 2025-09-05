achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

OPMERKELIJK! Nieuwe collega De Correspondent noemde 7 oktober 'remarkable achievement'

Verfrissend perspectief

Hartverwarmend nieuws over de mensenvrienden van De Correspondent, baken van feitelijkheid en journalistieke zuiverheid over Gaza, in deze woelige tijden van polarisatie. Ze hebben een nieuwe collega! Ene Achmed Abu Artema gaat werken voor de club van Rutger Bregman en Rob Wijnberg, waardoor hij vanuit Gaza naar Nederland kon worden gevlogen. "De Correspondent heeft bij de IND een aanvraag ingediend om Palestijnse journalisten naar Nederland te kunnen halen." Achmed is geen kleine journalistieke jongen, zo schreef hij op 11 oktober 2023 voor het gerenommeerde electronicintifada.net een analyse over de aanval van vier dagen eerder. "On Saturday, the Palestinian attack started at 6:30 am, taking everyone by surprise, not least the Israeli government and military. This was a remarkable achievement, and one that has delivered a severe blow to Israel’s projected image as a top tier military and intelligence state."

Remarkable, oftewel: opmerkelijk. Dat kun je wel zeggen inderdaad, en wij zijn blij dat dit perspectief nu eindelijk ook te lezen is bij De Correspondent, want die verhalen van de 'correspondent gezelligheid' die een keer naar de kroeg is geweest gaan op den duur ook vervelen.

Zo kun je er ook tegenaan kijken!

Remarkable achievement!

Tags: de correspondent, achmed abu artema, remarkable
@Ronaldo | 05-09-25 | 15:05 | 271 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

Word de held van GeenStijl en word GeenStijl Premium. Dan ben je onderdeel van het roze legioen en kun je tevens genieten van:

  • Het befaamde roze kroontje
  • Een bannervrije website
  • Extra reaguurfuncties
  • Eerste rang bij acties
  • En bovenal: Jij houdt GeenStijl onafhankelijk!

Ik kies voor het volgende premium pakket:

Dit wil je ook lezen

Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.