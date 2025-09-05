Hartverwarmend nieuws over de mensenvrienden van De Correspondent, baken van feitelijkheid en journalistieke zuiverheid over Gaza, in deze woelige tijden van polarisatie. Ze hebben een nieuwe collega! Ene Achmed Abu Artema gaat werken voor de club van Rutger Bregman en Rob Wijnberg, waardoor hij vanuit Gaza naar Nederland kon worden gevlogen. "De Correspondent heeft bij de IND een aanvraag ingediend om Palestijnse journalisten naar Nederland te kunnen halen." Achmed is geen kleine journalistieke jongen, zo schreef hij op 11 oktober 2023 voor het gerenommeerde electronicintifada.net een analyse over de aanval van vier dagen eerder. "On Saturday, the Palestinian attack started at 6:30 am, taking everyone by surprise, not least the Israeli government and military. This was a remarkable achievement, and one that has delivered a severe blow to Israel’s projected image as a top tier military and intelligence state."

Remarkable, oftewel: opmerkelijk. Dat kun je wel zeggen inderdaad, en wij zijn blij dat dit perspectief nu eindelijk ook te lezen is bij De Correspondent, want die verhalen van de 'correspondent gezelligheid' die een keer naar de kroeg is geweest gaan op den duur ook vervelen.