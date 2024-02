Laat het maar aan een medium dat voorbij wil gaan aan de waan van de dag over om dit aan te kondigen op een moment dat heel Nederland bezig is met de formatie, maar er was gisteren dus NIEUWS over de vuige afluisterpraktijken van het Openbaar Ministerie tijdens een gesprek van Sywert van Lienden, Bernd Damme en Camille van Gestel met journalisten. De Correspondent sleept namelijk het Openbaar Ministerie voor de rechter. "Middels de dagvaarding wil De Correspondent via de rechter duidelijkheid krijgen over de mate waarin journalisten zich beschermd weten tegen het gericht afluisteren door het OM en andere opsporingsinstanties. Ook eisen wij de vernietiging van alle verkregen gegevens van het afgeluisterde gesprek, waaronder de transcripten waarin het gesprek is uitgewerkt." En terecht. Hup De Correspondent.