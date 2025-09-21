Terwijl de schermutselingen in de Hofstad nog gaande waren, kondigde Timmermans in een nieuw bericht met veel voorhoofd aan komende week een debat over ‘extreemrechts geweld’ te willen voeren. Een verfrissend voorstel uit die hoek want een keertje niét over Gaza vergaderen is altijd plus 1. Timmermans zal met dat debat ongetwijfeld weer een rode lijn willen trekken in de hoop wat beweging te krijgen in zijn eigen electorale flatline: in de Peilingwijzer ligt zijn partij ondanks de dubbele val van het ruziekabinet al het hele jaar dood in het water. Met de verkiezingen in zicht is het logisch dat Timmermans het over extreemrechts tuig wil hebben.

“Trumpiaanse toestanden, gevoed door politici die angst en verdeeldheid zaaien”, twitterde de leider van PvdAGroenLinks (mag je ook al niet meer zeggen ) Frans Timmermans alras. De leiders van bovengenoemd rechts blok namen tegelijkertijd op X ferm afstand van de gebeurtenissen. Ze hadden er sowieso weinig mee te maken: alleen PVV en FvD waren uitgenodigd om te spreken maar die bedankten. De enige soort-van politici op het podium waren BVNL-voorman Wybren van Haga en zijn nummer 3 Harm Beertema (oud-PVV’er/NPO-bestuurder). Benieuwd wat BVNL in de volgende peiling doet.

*flats* Daar deed de Godin van de Ironie zaterdagmiddag een poepje op het hoofd van Forum voor Democratie-fractievoorzitter Lidewij de Vos, mede-ondertekenaars Geert Wilders (PVV), Caroline van der Plas (BBB) en voorstemmers VVD, SGP en JA21. Binnen 48 uur na het aannemen van de motie die oproept tot het aanmerken van Antifa als terroristische organisatie, veranderden extreemrechtse voetbalhooligans Elsfest op het Malieveld in een veldslag. Rellen die zich daarna verplaatsen naar het D66-partijbureau en het Binnenhof (waar ruim vier jaar geleden al was afgehamerd maar goed).

Komt er nou ook een Kamermotie over Profa, grapte een Trouw-redacteur op de socials. U begrijpt: als het debat komende week doorgang vindt, ontploft die Antifa-motie als een cobra in het gezicht van de indieners. En niet alleen omdat vat vol tegenstrijdigheden - want Antifa-slachtoffer - Thierry Baudet vorig jaar nota bene terreurorganisatie Ansar Allah (u weet wel, die fiere Jemenitische strijders) steunde. De motie is vooral ondoordacht omdat Antifa een internationaal netwerk van clubs is en geen organisatie. De Nederlandse Anti Fascistische Aktie (AFA) beschikt wel over een rekeningnummer bij de ING maar dat is het dan wel.

Anders is het met Extinction Rebellion dat in Nederland tussen het boterzuuraanslagen en wegblokkades plegen door dankzij een geldezel-stichting beschikt over een miljoenenbegroting dankzij belastingaftrekbare donaties, een eigen fondsenwerver en betaalde actievoerders en juristen. Maar zelfs dit in naam meest rechtse kabinet (of wat er nog van over is) óóit, pakt de club niet aan.

Tijdens een onderwijsdebat eerder deze maand bevestigde kersvers minister van Onderwijs Gouke Moes (BBB) dat het Openbaar Ministerie wegens capaciteitsproblemen aangiften van universiteiten tegen campusvernielend Pallietuig terzijde legt. Dat belooft weinig goeds qua vervolging van de extreemrechtse hooligans die zaterdag zijn opgepakt. Ondertussen is de XR-woordvoerder die recent leiding gaf aan de bestorming van de Utrechtse gemeenteraad nog steeds niet opgepakt en stond fakkelmans die Sigrid Kaag bedreigde deze week op spuugafstand van de minister-president.

XR, terreurboeren, anti- en pro- Zwarte Piettypes, wappies, extreemrechtse voetbalhooligans, Antifaesken, Defend-knokploegen en Pallietuig. Al jaren zorgen ze voor veldslagen, blokkades, aanslagen, bedreigingen en nog veel meer rotzooi. Met dat voorstel van Timmermans is de kans op een jij bak-debat groot. Het bijkans heilig verklaarde demonstratierecht en een serieus capaciteitstekort bij politie en Openbaar Ministerie blijven in dat geval onbesproken terwijl dat de grootste problemen zijn.

Gelukkig gebeurde er zaterdag in Den Haag ook nog iets hoopvols. Voor u geknipt uit het verslag van de Volkskrant:

“Rond half twee begeven grote groepen betogers zich plotseling richting de A12, die pal langs het Malieveld loopt. Er is niemand om ze tegen te houden, en dus staan enkele minuten later 1500 demonstranten op de snelweg. Cobra’s worden afgestoken, pijlen gaan de lucht in, de leus ‘Wij zijn Nederland’ klinkt steeds triomfantelijker. Twintig minuten later is de A12 met behulp van een waterkanon leeggeveegd, maar zijn de rellen niet voorbij.”

Dat leest u goed: 1500 demonstranten op de A12 binnen 20 minuten weggespoten.

Of zoals de campagneslogan van D66 en BVNL luidt:

Het kan wél!