KIEKEBOE. Fakkelman Max op Prinsjesdag gezellig tussen politici en media in Kamergebouw
Kijk es wie we daar hebben
Wie er gisteren in ieder geval een leukere Prinsjesdag had dan Johan Vlemmix, is Fakkelman Max van den Berg. U kent Fakkelman Max van den Berg van met een fakkel (vandaar 'Fakkelman', red.) naar het huis van Sigrid Kaag gaan, van allerlei andere onzin en ook, wellicht, van zijn bezoek afgelopen maandag aan de Kiesraad! Hij staat namelijk samen met NRC-icoon Micha Kat en waxinelichtgooier Erwin Lensink op de lijst van 'politieke' 'partij' ORDA, wat staat voor Oranje Republikeinse Democratische Alliantie. Omdat hij zo lekker met de politiek bezig was, bezocht hij gisteren dus ook de Tweede Kamer, waar de Miljoenennota en de Troonrede werden besproken. Toen hij te dicht bij premier Schoof kwam, werd hij gelukkig wel door beveiligers weggehaald, vertelt hij zelf in zijn terugblikvideo. Max een bijzondere tijd gehad. Groetjes!
Veilig idee: totale gek twee minuten op spuugafstand van de premier
Terugblik van de man zelf
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
MILJOENENNOTA GELEKT. NEDERLANDER VOLGEND JAAR NOG 0,3 PROCENTPUNT RIJKER!!!
FANTASTISCH. EELCO HEINEN GRAAG ZSM HEILIG VERKLAREN
Prinsjesdag 2024 in 8 outfits
GOED DIE HOED!
ZE STAAN ER AL. Eerste Oranjefans op Prinsjesdag
Verplichte buscombi houdt ze niet tegen
Verdomme geen foodtrucks tijdens Prinsjesdag
Alleen een of andere nepkoets
GSTV. De laatste Prinsjesdag voor het CDA en aftellen naar het vuurwerk van Geert Wilders
Tom Staal op reportage in de Haagse jungle
Prinsjesdag: symboolpolitiek uit de kledingkast
Welk slachtoffer van de samenleving draagt u vandaag?