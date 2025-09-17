achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

KIEKEBOE. Fakkelman Max op Prinsjesdag gezellig tussen politici en media in Kamergebouw

Kijk es wie we daar hebben

Wie er gisteren in ieder geval een leukere Prinsjesdag had dan Johan Vlemmix, is Fakkelman Max van den Berg. U kent Fakkelman Max van den Berg van met een fakkel (vandaar 'Fakkelman', red.) naar het huis van Sigrid Kaag gaan, van allerlei andere onzin en ook, wellicht, van zijn bezoek afgelopen maandag aan de Kiesraad! Hij staat namelijk samen met NRC-icoon Micha Kat en waxinelichtgooier Erwin Lensink op de lijst van 'politieke' 'partij' ORDA, wat staat voor Oranje Republikeinse Democratische Alliantie. Omdat hij zo lekker met de politiek bezig was, bezocht hij gisteren dus ook de Tweede Kamer, waar de Miljoenennota en de Troonrede werden besproken. Toen hij te dicht bij premier Schoof kwam, werd hij gelukkig wel door beveiligers weggehaald, vertelt hij zelf in zijn terugblikvideo. Max een bijzondere tijd gehad. Groetjes!

Veilig idee: totale gek twee minuten op spuugafstand van de premier

Terugblik van de man zelf

Tags: fakkelman, max van den berg, prinsjesdag
@Ronaldo | 17-09-25 | 16:00 | 91 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

Word de held van GeenStijl en word GeenStijl Premium. Dan ben je onderdeel van het roze legioen en kun je tevens genieten van:

  • Het befaamde roze kroontje
  • Een bannervrije website
  • Extra reaguurfuncties
  • Eerste rang bij acties
  • En bovenal: Jij houdt GeenStijl onafhankelijk!

Ik kies voor het volgende premium pakket:

Dat is € 9,89 korting!

Dit wil je ook lezen

Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.