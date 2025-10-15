achtergrond

Fakkeldebiel Max van den Berg meldt zich niet bij gevangenis, is 'onderweg naar Palestina'

Met afstand de grootste staatsgek die NeeDDRland de laatste jaren heeft voortgebracht is hopelijk opgerot. Fakkeldebiel Max van den Berg moest zich melden bij een cellencomplex, heeft dat niet gedaan, en laat op sociale media en aan het AD weten dat hij 'onderweg is naar Palestina'. U kent deze gekookte knakworst van z'n krankzinnige fakkelactie bij Sigrid Kaag, van Jezus, van Extinction Rebellion, van pro-Hamas, van z'n geëmmer over de Cabal, z'n betrokkenheid bij allerlei andere doorgefokte wappies die zich bezighouden met pedosatanistische complotten, z'n bezoekjes aan de media en z'n bezoekjes aan het Binnenhof, en onlangs nog van z'n selfies met politici ín het Kamergebouw. Max moest zich melden in verband met het schenden van de voorwaarden rond een aangifte van Sidney Smeets. "Ik ben nu op een mooie plek, en ik ben veilig. Ik wil al langer naar Palestina, ook naar Jemen. Maar ik kan niet garanderen dat ik daar over twee weken ben." Nou, hopelijk wel Max. Doe je de groetjes aan Hamas?

Tags: max van den berg, fakkelgek, fakkeldebiel, complotdenker
@Mosterd | 15-10-25 | 10:01 | 142 reacties

