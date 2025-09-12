Lijstduwer GroenLinks-PvdA neemt helemaal geen afstand van complottheorie dat Israël op 7 oktober op burgers schoot op Nova-festival
8 september 2024:
Hee dat is grappig. Gisteren lazen wij bij Bas Paternotte iets over Erik van Muiswinkel, die op 8 september 2024 (!) twitterde dat de IDF op 7 oktober 2023 op Israëlische burgers schoot op het Nova muziekfestival. Dat is onzin. Maar Erik van Muiswinkel, die dus op de lijst staat van GroenLinks-PvdA, liet via een voorlichter aan Paternotte weten: "Vanzelfsprekend steunen wij geen antisemitische complottheorieën en dat geldt ook voor Erik van Muiswinkel. Hij heeft nooit die suggestie willen wekken en neemt daar dan ook expliciet afstand van."
Maar ja. Dat is voorlichterstaal. De tweet is inmiddels overigens niet meer vindbaar, omdat Van Muiswinkel zijn Twitteraccount heeft verwijderd. Maar op BlueSky kunnen we gelukkig lezen hoe Van Muiswinkel er echt over denkt.
11 september 2025:
Totale onzin verspreiden (hierr debunk van een BBC-journalist) is dus prima, zolang je maar aan de kant staat die relatief iets minder onzin verspreidt dan de andere kant. De Van Muiswinkeliaanse imperatief of zoiets, maar wat weten die intellectuelen van GeenStijl er nou vanaf.
De tweet is overigens pas van 11 maanden na het festival en niet uit die eerste panische weken, toen er inderdaad veel werd gezegd over wat voor afschuwelijks was gebeurd op 7 oktober, en uiteindelijk bleek dat er ook echt heel veel afschuwelijks is gebeurd op 7 oktober. Benieuwd welke talkshowhost Frans Timmermans binnenkort hiernaar gaat vragen. Hoe dan ook, GroenLinks-PvdA, nogmaals hartelijk dank voor al die verschrikkelijke lijstduwers.
Reaguursels
