Hee dat is grappig. Gisteren lazen wij bij Bas Paternotte iets over Erik van Muiswinkel, die op 8 september 2024 (!) twitterde dat de IDF op 7 oktober 2023 op Israëlische burgers schoot op het Nova muziekfestival. Dat is onzin. Maar Erik van Muiswinkel, die dus op de lijst staat van GroenLinks-PvdA, liet via een voorlichter aan Paternotte weten: "Vanzelfsprekend steunen wij geen antisemitische complottheorieën en dat geldt ook voor Erik van Muiswinkel. Hij heeft nooit die suggestie willen wekken en neemt daar dan ook expliciet afstand van."

Maar ja. Dat is voorlichterstaal. De tweet is inmiddels overigens niet meer vindbaar, omdat Van Muiswinkel zijn Twitteraccount heeft verwijderd. Maar op BlueSky kunnen we gelukkig lezen hoe Van Muiswinkel er echt over denkt.