GeenStijl bedankt GroenLinks-PvdA hartelijk voor al die verschrikkelijke lijstduwers

Als een kind in de snoepwinkel

Weet u wat het is met al die lijstduwers van GroenLinks-PvdA: we kunnen gewoon niet kiezen. Moeten we het eerst over Nynke de Jong hebben, de afgedankte Tom-Tom van het AD? Moeten we Jan Pronk aanpakken? Dat naar oud bier meurende messen in de rug stekende warhoofd? Of de kwaadaardige leugens over 7 oktober van Erik van Muiswinkel? Of onze oude vriendin Hanneke Groenteman, die aan tafel bij Sophie Hilbrand eigenhandig de complete journalistieke geloofwaardigheid van BNNVARA naar zijn grootje jankte? Of Trouw-troela Emine Ugur? Of die Abbie Chalgoum van die veel te lange feelgood draadjes op Twitter? En Hedy d'Ancona staat er ook nog op! En Sharon Gesthuizen geeft haar SP-vrienden een trap na! Die drol van een Jan Smeets van Pinkpop! Aafke Romeijn! Vincent Bijlo! Wat een lijst. Wat een lijst. Wat een lijst. Dit is nu al de beste campagne ooit. Je vraagt je wel eens af: waar hebben we het aan verdiend.

Tags: erik van muiswinkel, hanneke groenteman, emine dinges
@Ronaldo | 11-09-25 | 16:01 | 17 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

