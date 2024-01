Interview met Van Muiswinkel in de wijvensectie van het AD en als je er zo een paar jenever mee klapt zal het best een aardige kerel zijn. Maar die verontwaardiging altijd over de haat op social media is echt dood- en doodvermoeiend. Deze gozer staat al jaren op het digitale marktplein met het schuim op de bek z'n eigen morele superioriteit uit te venten, en voor iedereen die te dichtbij komt heeft-ie z'n kraampje afgeschermd met een prikkeldraad van 'kankerlul', 'hufter', 'kankerracist' en wat dies meer zij - en als de poep de ventilator raakt is meneer 'gehackt'. En maar piepen over anderen. "(...) op social media ben ik vogelvrij. Als ik me in welke maatschappelijke discussie dan ook meng, krijg ik meteen een grote foto van mezelf als Zwarte Piet op mijn tijdlijn, met de mededeling dat ik een huichelaar ben." Nou nou, wat raar en erg inderdaad. Daarom dan ook geen foto van Erik van Muiswinkel als Hoofdpiet, toen-ie wel of niet zijn zakken vulde. Gewoon een foto van Erik van Muiswinkel toen-ie nog grapjes maakte!