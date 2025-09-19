GroenLinks-PvdA-kandidaat Erik van Muiswinkel is nieuw complot op het spoor: Charlie Kirk zou zijn vermoord door een 'groyper'
Nieuwe dag, nieuwe waanbeelden
Hee kijk nou wie er weer lekker actief is op BlueSky, het is GroenLinks-PvdA-kandidaat voor de Tweede Kamerverkiezingen (lijst is vandaag definitief geworden) nummero 62 Erik van Muiswinkel. Wij keken even op zijn account om te kijken of hij al bereid was meer duidelijkheid te geven over wat hij nou vindt van de theorie dat Israël op 7 oktober op zijn eigen burgers schoot, maar Van Muiswinkel heeft zich alweer in een nieuwe zaak verdiept. Vanochtend herplaatste hij een 6 dagen oude Blues (hoe heet dit?, red.) van denker des vaderlands Georgina Verbaan, die solliciteert naar een baantje bij Nieuwsuur middels een bewijs by strip. Het enig probleem is dat die strip is gebaseerd op nogal flaky informatie, die zeker gezien wat we de afgelopen dagen hebben gehoord over Tyler Robinson steeds moeilijker serieus te nemen is. Trouwens, wij kennen mensen die hun baan zijn verloren door de suggestie dat Tyler Robinson een MAGA-aanhanger was. Dat is dus nadrukkelijk NIET wat wij Erik van Muiswinkel toewensen, sterker nog, wij hopen dat hij met voorkeursstemmen in de Kamer wordt gekozen, dan hebben we nog
vier jaar drie jaar twee jaar een jaar een paar maanden extra plezier van dit warhoofd. Zit Hanneke Groenteman al op BlueSky?
Never change, Van Muiswinkel, never change
Tot volgende week Frens
