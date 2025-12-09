Hee een lang interview met Nick Fuentes! Daarover hadden we al eens een topic, toen was de interviewer supermarktliefhebber Tucker Carlson, nu is de eer aan Piers Morgan. Die doet in een TWEE UUR durend live-interview wél wat Tucker de rukker nadrukkelijk niet deed: Fuentes herhaaldelijk confronteren met zijn meest extreme standpunten en pogen hem het vuur aan de schenen te leggen. Uitspraken als 'vrouwen horen in de keuken', 'de Joden besturen de samenleving', 'zwarten moeten voor het grootste deel worden vastgezet', eindeloos geflirt met holocaustontkenning, Hitlerverheerlijking etc etc. Journalistiek deugdelijk, maar ook volkomen zinloos. Je kunt 1000 keer op verontwaardigde toon aan Nick Fuentes vragen of hij een racist is en hij zal 1000 keer vol trots bevestigend antwoorden. Je kunt 1000 fragmenten van Nick Fuentes aan Nick Fuentes laten zien en hij zal 500 keer zeggen dat hij er volledig achter staat. De andere 500 keer zegt hij dat het eigenlijk een soort van grap was maar ook weer niet, maar dat de strekking in principe klopt. Een van de vele dieptepunten in het interview is het moment dat Morgan een fragment toont waarin zijn Joodse vriend Danny Finkelstein zich tot Fuentes richt om te proberen duidelijk te maken dat Hitler toch niet zo'n toffe peer was, waarbij Fuentes zijn lach nauwelijks kan onderdrukken. Er tekent zich hier vooral een duidelijk generatieconflict uit. Boomer Piers Morgan, die zichzelf normaal gesproken prijst als een dappere strijder tegen 'woke', verandert tegenover Gen Z'er Fuentes in een überdeuger. Hij de wekt aan het eind van het interview de suggestie dat het allemaal een grote afgang was voor Fuentes en daarin heeft hij: ongelijk. Deze 2 uur waren precies wat Fuentes' achterban graag van hem ziet. Hij vindt al deze dingen écht en heel veel jongeren, ook in Nederland, zijn het met hem eens. De groypers gaan voorlopig nergens heen.