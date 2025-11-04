Ben Shapiro SLOOPT Tucker Carlson - en Nick Fuentes
Polemiek!
Dat is achteraf best komisch, dat Tucker Carlson in zijn Fox News-tijd eigenlijk nog best een redelijke peer was, vergeleken met, nu ja, Tucker Carlson nu. Inmiddels kennen we hem van kritiekloze interviews met Poetin, advertorials voor Rusland en het op het schild hijsen van Nick Fuentes vorige week. Fuentes heeft niet een beetje gekke ideetjes, maar hele gekke ideetjes, over vrouwen, Joden, en ras (komt allemaal uitgebreid aan bod in bovenstaande video). Dan komt het op een gegeven moment aan op zelfreinigend vermogen binnen een beweging en toegegeven, dit is allemaal rijkelijk laat maar Ben Shapiro heeft zijn harnas aan en komt niet om te spelen maar om te kelen. Elders heeft ook publicist Douglas Murray zijn zwaard getrokken en dit is niet alleen broodnodig maar ook nog eens polemiek van het zuiverste soort, dus als u het niet erg vindt leunen wij even achterover en nemen het ervan.
Fuentes called @JDVance: “A fat, gay race-traitor who married a jeet.” Elsewhere he has attacked Vance because of the ethnicity of Vance’s wife and the fact that “his kids are brown.” https://t.co/lWuVZpbmvB— Douglas Murray (@DouglasKMurray) November 4, 2025
