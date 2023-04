Alle andere omroepen, de EO daargelaten, hebben helemaal geen signatuur meer.

De VPRO: 'De missie van de VPRO is het publiek inspireren met eigenzinnige en creatieve programma’s die onafhankelijk, vernieuwend, divers, maatschappelijk relevant en grensverleggend zijn.'

BNNVARA: ''We willen een rechtvaardige, open, gelijkwaardige wereld. Dat is de kern bij alle dingen die we doen. Iedereen die naar ons kijkt moet denken: “ah, dit is typisch BNNVARA, goed dat deze omroep er is.”

AVROTROS: 'AVROTROS is de omroep voor ons. Wij zijn er echt voor iedereen. Met de focus op gezamenlijk beleven en verbinden.'

EO: 'Overtuigd van Gods liefde voor iedereen, willen we verhalen vertellen over God en het volgen van Jezus.'

Ongehoord: 'Omroep ON! laat een kritische stem horen over een aantal belangrijke maatschappelijke onderwerpen.

Met deze kernpunten en programma’s vol opinie, debat en duiding onderscheidt omroep ON! zich onmiskenbaar van het bestaande aanbod binnen de NPO.'

In de Omroepwet staat:

'Voor een voorlopige erkenning moet de aspirant omroep:

- minimaal 50.000 betalende leden hebben;

- zich onderscheiden van de andere omroepen. Bijvoorbeeld door andere programma’s te maken of zich te richten op andere doelgroepen. Zo voegt de omroep iets toe aan de bestaande programmering.'

Ik zou eerder BNNVARa en de AVROTROS uit het bestel halen dan Ongehoord.

Ongehoord doet gewoon wat ze aankondigden te gaan doen en waarvoor ze zijn opgericht.