Bij Ongehoord Nederland trekken ze al de hele dag de 'we krijgen allemaal boze reacties dus het zal wel kloppen wat we zeggen' kaart, maar iedereen die bovenstaand item over racisme niet racistisch vindt, moet misschien even gaan opzoeken wat racisme ook alweer is. De NPO is er ook wel klaar mee en heeft een persbericht verspreid. "NPO heeft de redactionele vrijheid hoog in het vaandel staan, maar daar zijn wel grenzen aan wat racistische of discriminerende uitlatingen betreft. Die grens is volgens de NPO in deze uitzending bereikt. We verzoeken dan ook het Commissariaat voor de Media om zich hierover uit te spreken in het licht van het Mediawet-artikel 2.88 lid 5: ‘een publieke media-instelling neemt passende maatregelen om te voorkomen dat het aanbod van haar mediadiensten aanzet tot geweld of haat jegens een groep of lid van een groep’." Dat wordt weer een hoop janken over censuur en over dat je geen 'neger' meer mag zeggen, maar dat is al lang de kwestie niet meer. Ongehoord. Dat is het wel.