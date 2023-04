"Remco van Westerloo was de bedenker van dit programma, twee jaar voordat hij voor de NPO zou gaan werken."

Dus.... Hij werkte niet voor de NPO, toen hij met dat idee kwam. Eenmaal daar, vond hij het aardig dit programma gestalte te doen en liet hij zijn vrouw de boel produceren? Was er sprake van iets van een aanbesteding of werkt dat zo niet bij de NPO? Heeft hij ertoe besloten in zijn eentje of was dit een besluit van anderen?

Details zijn belangrijk, het wekt de schijn van belangenverstrengeling maar zoals we weten sinds de vrijspraak van De Mos is dat helemaal geen probleem. Je hebt iemand met invloed, een echtgenoot of een politicus en die laat je zaakjes regelen voor jezelf, je vrienden of je donateurs. Dat mag allemaal, vindt de rechter en gisteren nog las ik wel vier topics over de jubel-uitspraak van inzake De Mos dus nu is het dus heel merkwaardig dat zo'n 180 graden draai wordt gemaakt over een eigenlijk non-zaakje bij de NPO. Want mensen, dit MAG toch sinds eergisteren?

Zou het dan toch willekeur zijn?