Cora van Nieuwenhuizen, die bij haar afscheid als minister verklaarde dat ze zich keurig aan alle regels heeft gehouden, heeft zich als minister van I&W bemoeid met de energiesector. Dit, terwijl ze opstapte als minister om aan de slag te gaan als lobbyist voor de energiesector. Dat blijkt uit documenten die de NOS en Nieuwsuur hebben opgevraagd.

"De aanwezigheid van Van Nieuwenhuizen daar is opvallend omdat de minister zelf destijds beweerde dat ze de omstreden overstap van de politiek naar de energiesector kon maken omdat ze als minister "nooit beleidsinhoudelijk bemoeienis met energie" had gehad. Ze claimde dus dat er geen belangenverstrengeling mogelijk was geweest. Ook zei Van Nieuwenhuizen dat, toen ze eind juli 2021 wist dat ze lobbyist zou worden, ze had geregeld dat eventuele energievraagstukken naar een collega zouden gaan. Toch kreeg ze ook daarna nog allerlei ambtelijke stukken over energie toegestuurd en schoof ze in augustus twee keer aan bij de club van kabinetsleden die het klimaat- en energiebeleid uittekent."

Eerder las u bij GeenStijl al dat Cora van Nieuwenhuizen keihard heeft gelogen over haar opstappen als minister, en we wisten ook al dat Van Nieuwenhuizen zich ondanks een zogenaamd lobbyverbod helemaal suf heeft gelobbyd. En nu gebeurt er:

A) Glas

B) Plas

C) Was