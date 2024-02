Heerlijk onderzoekje van de nationale geldvolgers naar de integriteit binnen het paleis van de twaalf gouden sterren dat vanuit Brussel over Europa regeert. Daaruit blijkt dat bijna een kwart van de Europarlementariërs (163 van de 704 onderzochte leden) ooit betrokken is geweest bij een schandaal. Dat varieert van het misbruiken van een titel op een stembiljet tot absolute schandaalkampioen Ioannis Lagos die een celstraf van dertien jaar uitzit, maar vanuit de gevangenis wel via een videoverbinding aanschuift bij vergaderingen van parlementaire commissies en zijn riante Europese salaris int. We zouden lachen als het niet zo treurig voorspelbaar was. Het is precies wat u verwacht van een instantie waar onder meer een vicevoorzitter letterlijk koffers met geld meekreeg van Qatar en corrupte CDA'ers baantjes weggeven aan familieleden. En denk maar niet dat die nieuwe "integriteitsregels tegen corruptie" enig verschil gaan maken. Eigenlijk is een kwart nog weinig voor een groep zakkenvullers die 13k/maand binnenharkt en dan nog lopen te jankballen als ze een keertje hun dagvergoeding mislopen. Gelukkig mag u in juni weer een nieuwe lading EU-vertegenwoordigers kiezen, dus dan komt vast alles goed.